«Бей в точку»: Сын Мадянова раскрыл секрет успеха, о котором ему рассказал отец

«Однажды папа сказал мне: “Чтобы достичь чего-то в этой жизни, ты должен бить в одну точку”, — сказал наследник артиста Пятому каналу.
По словам сына Романа Мадянова, его отец всегда следовал этому принципу на протяжении всей своей жизни. Актерское мастерство стало для него той сферой, где он смог проявить себя и добиться значительных успехов.
Напомним, Роман Мадянов скончался в возрасте 62 лет из-за рака лёгкого. Врачи обнаружили у него кисты в почках, селезенке и печени. Несмотря на серьезный диагноз, актер продолжал трудиться почти до конца своей жизни. Одной из его последних ролей в кино стала роль царя в сказочном фильме «По щучьему велению». 27 сентября любимого зрителями артиста не стало, и его похоронили на кладбище в селе Малахово Раменского округа. На прощании его провожали длительными аплодисментами.