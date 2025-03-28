«Бей в точку»: Сын Мадянова раскрыл секрет успеха, о котором ему рассказал отец

Напомним, Роман Мадянов скончался в возрасте 62 лет из-за рака лёгкого. Врачи обнаружили у него кисты в почках, селезенке и печени. Несмотря на серьезный диагноз, актер продолжал трудиться почти до конца своей жизни. Одной из его последних ролей в кино стала роль царя в сказочном фильме «По щучьему велению». 27 сентября любимого зрителями артиста не стало, и его похоронили на кладбище в селе Малахово Раменского округа. На прощании его провожали длительными аплодисментами.