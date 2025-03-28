Короля Великобритании Карла III госпитализировали: что случилось

Король Великобритании Карл III был госпитализирован, это произошло из-за возникновения неназванных «временных побочных эффектов» от процедуры лечения рака. Об этом пишет издание The Guardian.
Информацию об отмене всех запланированных ранее на 28 марта мероприятий с участием британского монарха подтвердили и в Букингемском дворце.
«После запланированных и продолжающихся процедур по лечению рака, проведенных сегодня утром, Его Величество испытал временные побочные эффекты, которые потребовали кратковременного наблюдения в больнице. Поэтому встречи Его Величества, запланированные на вторую половину дня, были отложены. Его Величество вернулся в Кларенс-хаус, по рекомендации врачей завтрашняя программа также будет перенесена из предосторожности», — сообщили в резиденции британских монархов.
Известно также, какие именно планы Карл III был вынужден отменить. Так, 28 марта король собирался посетить Бирмингем. Там у него планировалась поездка по городу и посещение Бирмингемского королевского балета.
Об онкологическом заболевании короля Великобритании стало известно в феврале прошлого года. Позднее появились сообщения, что король Карл III угасает из-за рака поджелудочной железы.
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