Короля Великобритании Карла III госпитализировали: что случилось

«После запланированных и продолжающихся процедур по лечению рака, проведенных сегодня утром, Его Величество испытал временные побочные эффекты, которые потребовали кратковременного наблюдения в больнице. Поэтому встречи Его Величества, запланированные на вторую половину дня, были отложены. Его Величество вернулся в Кларенс-хаус, по рекомендации врачей завтрашняя программа также будет перенесена из предосторожности», — сообщили в резиденции британских монархов.