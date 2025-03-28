В ГД рассказали, кто может получить бесплатные путевки в санаторий

Депутат уточнила, что граждане вправе один раз в год, до 1 октября, выбрать форму получения набора социальных услуг: в виде ежемесячной денежной выплаты или в натуральном виде. В набор социальных услуг входят в том числе санаторно-курортное лечение и оплата проезда к месту лечения и обратно.