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Путин запустил погрузку угольного терминала «Лавна» в Заполярье

Проект реализуют на западном берегу Кольского залива.

Источник: Аргументы и факты

Президент Российской Федерации Владимир Путин дал старт первой погрузке угольного терминала «Лавна» на берегу Кольского залива в Мурманской области.

«С Богом. Разрешаю», — сказал он.

Кроме того, Путин наблюдал за процессом пуска.

«Пыли нет практически. Поздравляю вас! Всего хорошего! Удачи!», — прокомментировал президент РФ.

Кадры обнародованы в официальном Telegram-канале Кремля.

В границах порта Мурманск создаётся порт «Лавна», где строится угольный перегрузочный комплекс. Путин напомнил, что в декабре 2023 года было запущено рабочее движение по железнодорожной линии до «Лавны».

«Открытие терминала станет хорошим вкладом в увеличение пропускной способности наших арктических портов, в создание дополнительных возможностей для угледобывающей промышленности», — подчеркнул Путин.

Ранее сообщалось, что Мурманский транспортный узел вошёл в число важных направлений утверждённого плана развития Севморпути на период до 2035 года.