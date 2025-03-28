Путин запустил погрузку угольного терминала «Лавна» в Заполярье

Президент Российской Федерации Владимир Путин дал старт первой погрузке угольного терминала «Лавна» на берегу Кольского залива в Мурманской области.
«С Богом. Разрешаю», — сказал он.
Кроме того, Путин наблюдал за процессом пуска.
«Пыли нет практически. Поздравляю вас! Всего хорошего! Удачи!», — прокомментировал президент РФ.
Кадры обнародованы в официальном Telegram-канале Кремля.
В границах порта Мурманск создаётся порт «Лавна», где строится угольный перегрузочный комплекс. Путин напомнил, что в декабре 2023 года было запущено рабочее движение по железнодорожной линии до «Лавны».
«Открытие терминала станет хорошим вкладом в увеличение пропускной способности наших арктических портов, в создание дополнительных возможностей для угледобывающей промышленности», — подчеркнул Путин.
Ранее сообщалось, что Мурманский транспортный узел вошёл в число важных направлений утверждённого плана развития Севморпути на период до 2035 года.