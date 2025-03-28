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В Иркутской области женщинам запрещено работать выморозчиками кораблей

Согласно новому приказу, сибирячки могут управлять самоходными машинами.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Обновлен перечень специальностей, на которых можно работать женщинам. Как сообщили КП-Иркутск в Государственной инспекции труда в Иркутской области, теперь сибирячкам разрешено управлять самоходными машинами, в том числе на открытых горных работах, а также на тех, которые проводятся на поверхности действующих строящихся шахт, разрезов и рудников.

— Одновременно с этим появилось новое ограничение в сфере судостроения и судоремонта — профессия выморозчика судов (специалист освобождает вмерзшие в лед корабли для последующего ремонта — Ред.) теперь также относится к разряду запрещенных для женщин, — поделились в пресс-службе Госинспекции.

Отметим, что соответствующий приказ подписали в Министерстве труда, он вступил в силу 17 февраля 2025 года. Цель — огранить женщин от должностей с вредными и опасными условиями труда.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье утвердили перечень противопоказаний к профессиям. Теперь люди с диабетом не допускаются к работе железнодорожниками.