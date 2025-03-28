В Иркутской области женщинам запрещено работать выморозчиками кораблей

Обновлен перечень специальностей, на которых можно работать женщинам. Как сообщили КП-Иркутск в Государственной инспекции труда в Иркутской области, теперь сибирячкам разрешено управлять самоходными машинами, в том числе на открытых горных работах, а также на тех, которые проводятся на поверхности действующих строящихся шахт, разрезов и рудников.