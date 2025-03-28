Правительство ужесточит контроль за финансами экстремистов и террористов

«Согласно пояснительной записке, имеются случаи использования таких выплат для финансирования террористической деятельности, в том числе лицами, находящимися в розыске, а также неоднократного снятия данных выплат со своих счетов в различных кредитных организациях сверх законодательно установленного ежемесячного лимита», — передает РИА Новости. Пока что на каждого члена семьи, подозреваемого в экстремизме, можно получать и тратить до 10 тысяч рублей в месяц из пенсий, стипендий, пособий и других соцвыплат.