Пошел за пачкой чипсов и нашел миллион долларов: джек-пот четыре месяца ждал счастливчика в его же машине

Житель Уэльса четыре месяца возил в машине лотерейный билет с выигрышем в миллион фунтов стерлингов и нашел его случайно, когда искал недоеденную пачку чипсов для сына. Даррен Бурфитт, отец двоих детей из города Суонси, спрятал несколько билетов в автомобиле, но проверять их не торопился. Об этом пишет издание Daily Mail.
Все изменилось, когда знакомые и родственники услышали объявление о розыске победителя лотереи EuroMillions. Они уговорили 44-летнего мужчину взглянуть на свои номера. Даррен решил достать из машины чипсы для сына и заодно прихватил билеты. Дома он начал проверять их через приложение Национальной лотереи. Сначала он обрадовался, узнав, что один билет принес ему 3,6 фунта. Но настоящий шок ждал его позже. Последний билет оказался слишком мятым для сканирования. Мужчине пришлось вручную сверить номера с результатами розыгрыша. Так он понял, что стал миллионером. Даррен признался, что до сих пор не может поверить в свою удачу.
Даррен вспомнил, что все четыре месяца оставлял машину открытой. По его словам, любой мог забрать билет, ведь его старый автомобиль почти ничего не стоит и даже не запирается. Когда Даррен узнал о выигрыше, его жена Джемма была в отъезде. Он позвонил ей, и та сначала решила, что с детьми случилась беда, потому что голос мужа дрожал. Даррен успокоил ее, сообщив о миллионе фунтов, но Джемма не поверила ему сразу. Семья с двумя детьми — шестилетней дочерью и сыном — теперь мечтает о будущем. Они планируют купить первый общий дом и новый пикап вместо старого Citroen. Даррен давно хочет поехать в Австралию на матч по крикету, а дети ждут приключений на новом автомобиле.
Ранее KP.RU писал, как один из участников российской лотереи выиграл один миллиард рублей. Счастливчик приобрёл билет через интернет. Представители организатора розыгрыша подчеркнули, что это самый большой приз, который выиграл один человек.