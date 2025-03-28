Пошел за пачкой чипсов и нашел миллион долларов: джек-пот четыре месяца ждал счастливчика в его же машине

Даррен вспомнил, что все четыре месяца оставлял машину открытой. По его словам, любой мог забрать билет, ведь его старый автомобиль почти ничего не стоит и даже не запирается. Когда Даррен узнал о выигрыше, его жена Джемма была в отъезде. Он позвонил ей, и та сначала решила, что с детьми случилась беда, потому что голос мужа дрожал. Даррен успокоил ее, сообщив о миллионе фунтов, но Джемма не поверила ему сразу. Семья с двумя детьми — шестилетней дочерью и сыном — теперь мечтает о будущем. Они планируют купить первый общий дом и новый пикап вместо старого Citroen. Даррен давно хочет поехать в Австралию на матч по крикету, а дети ждут приключений на новом автомобиле.