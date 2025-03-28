Подводник назвал возможную причину крушения батискафа с российскими туристами в Египте

«Это можно считать ошибкой капитана, который ею управлял, потому что при небольшой волне, даже если она захлестнёт, вода через этот люк поступит в лодку и приведёт к её быстрому затоплению. Я даже не уверен, что этот люк должен был быть закрыт», — резюмировал председатель клуба.