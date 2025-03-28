Стало известно, кого освободят от ЕГЭ

Авторы уверены, инициатива создаст благоприятные условия для развития талантливой молодежи.
В России предложили освободить победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников от сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Соответствующий проект закона внесут на рассмотрение Госдумы в пятницу, 28 марта, передает пресс-служба партии «Справедливая Россия — За правду».
«Внести следующее изменение: лица, обучающиеся по образовательным программам среднего общего образования, являющиеся победителями или призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации», — на документ партийцев ссылается РИА Новости. Сейчас указанная группа учеников освобождается только от экзамена по предмету, соответствующему профилю олимпиады. Это не учитывает высокие достижения детей, считают авторы законопроекта.
Ранее генпрокурор поручил обеспечить надзор за проведением госэкзаменов в российских школах, передает «Национальная служба новостей». Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что в новом учебном году в образовательных организациях могут в пробном режиме начать ставить оценки за поведение, пишет RT. Подробнее о тех, кому уже разрешили не сдавать ЕГЭ в 2025 году — узнаете из публикации URA.RU.