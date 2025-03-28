Стало известно, кого освободят от ЕГЭ

Ранее генпрокурор поручил обеспечить надзор за проведением госэкзаменов в российских школах, передает «Национальная служба новостей». Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что в новом учебном году в образовательных организациях могут в пробном режиме начать ставить оценки за поведение, пишет RT. Подробнее о тех, кому уже разрешили не сдавать ЕГЭ в 2025 году — узнаете из публикации URA.RU.