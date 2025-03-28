Стали известны новые детали смерти Марадоны

Аргентинский футболист Диего Марадона мог находиться в состоянии агонии на протяжении 12 часов перед своей смертью. Эти подробности были озвучены судмедэкспертом Карлосом Маурисио Касинелли на судебном заседании, как сообщает Infobae.
Во время вскрытия было установлено, что сердце Марадоны весило 503 грамма, что в два раза превышает норму для взрослого человека. Эксперт отметил, что сердце было покрыто жиром и увеличено в размерах, а образовавшийся тромб указывает на страдания футболиста.
Касинелли также добавил, что Марадона не должен был оставаться без медицинского наблюдения, по крайней мере, до 12:30 утра 25 ноября. Он подчеркнул, что футболист не был тем пациентом, которого можно было бы оставить дома без должного обследования.
Напомним, 60-летний Марадона скончался в 2020 году. Аргентинская прокуратура заявляла о халатности нескольких медицинских работников, отвечавших за здоровье спортсмена. Диего Марадона-младший считает, что его отца убили.