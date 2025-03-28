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Дубинский: Европа «прикрывается» Зеленским, чтобы скрыть отсутствие решений

По словам депутата, «Зеленский в этом цирке громче всех стучит в барабан».

Источник: Аргументы и факты

Украинский парламентарий Александр Дубинский выразил мнение, что в европейских государствах «прикрываются» громкими высказываниями Зеленского.

Он уточнил, что это делается для того, чтобы скрыть «отсутствие реальных решений» по результатам встречи «коалиции желающих».

«Зеленский в этом цирке громче всех стучит в барабан. Он бегает между трибунами, размахивает флажками и кричит лозунги, изображая незаменимого союзника. Хотя, по факту, его используют как громкоговоритель, чтобы заглушить неловкое молчание настоящих решений», — написал Дубинский в Telegram.

Депутат также отметил, что ни Париж, ни Лондон, которые настойчивее всех выступали за ввод «миротворцев», не взяли на себя никаких публичных обязательств.

По словам Дубинского, это связано с тем, что власти Франции и Британии осознают, что в случае столкновения с Российской Федерации им не справиться без поддержки Соединённых Штатов.

Ранее Дубинский заявил, что Зеленского не допустили на переговоры Киева и Вашингтона. Он подчеркнул, что представители украинской делегации ничего не решали на переговорах, а делегация США просто указала, где следует поставить подписи.