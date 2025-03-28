Дубинский: Европа «прикрывается» Зеленским, чтобы скрыть отсутствие решений

«Зеленский в этом цирке громче всех стучит в барабан. Он бегает между трибунами, размахивает флажками и кричит лозунги, изображая незаменимого союзника. Хотя, по факту, его используют как громкоговоритель, чтобы заглушить неловкое молчание настоящих решений», — написал Дубинский в Telegram.