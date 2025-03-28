Ребенок пожаловался на монстра под кроватью: няня явно не ожидала тоже увидеть его

Инцидент произошел недалеко от города Грейт-Бенд. Около 22:30 в дом вызвали помощников шерифа. Однако к их приезду подозреваемый уже сбежал. В офисе шерифа сообщили, что между няней и мужчиной начался конфликт. В ходе ссоры один из детей пострадал — его сбили с ног. После этого злоумышленник скрылся.