Ребенок пожаловался на монстра под кроватью: няня явно не ожидала тоже увидеть его

В штате Канзас няня пережила настоящий кошмар, столкнувшись с незваным гостем, спрятавшимся под кроватью ребенка. Она пыталась успокоить малыша, который пожаловался на «монстра» под кроватью. Женщина решила проверить, чтобы показать, что бояться нечего, но вместо этого обнаружила там мужчину. Об этой истории пишет Fox News.
Инцидент произошел недалеко от города Грейт-Бенд. Около 22:30 в дом вызвали помощников шерифа. Однако к их приезду подозреваемый уже сбежал. В офисе шерифа сообщили, что между няней и мужчиной начался конфликт. В ходе ссоры один из детей пострадал — его сбили с ног. После этого злоумышленник скрылся.
Подозреваемого зовут Мартин Виллалобос Джуниор. Ему 27 лет, и он ранее жил в этом районе. На него уже выписан ордер, запрещающий приближаться к дому. Правоохранители обыскали территорию, но найти его сразу не удалось. Утром следующего дня мужчина попытался уйти пешком, однако был задержан.
Виллалобоса арестовали и отправили в тюрьму округа Бартон. Ему предъявили серьезные обвинения: похищение, взлом, избиение, угроза детям, сопротивление полиции и нарушение судебного запрета. Сейчас он находится под залогом в 500 тысяч долларов.
Ранее в Британии поймали злоумышленника, который получил прозвище «идеальный вор». Забравшись в дом, он постирал и развесил бельё, а потом приготовил отличный обед.