В Аргентине раскрыли подробности смерти Марадоны

Вскрытие Марадоны выявило значительное скопление жидкости во внутренних органах и увеличение сердца в два раза. Судмедэксперты утверждают, что медицинские работники должны были заметить ухудшение его состояния и госпитализировать его или обеспечить более тщательное наблюдение на дому. Другой эксперт отметил, что смерть Марадоны предшествовала долгая агония, длившаяся несколько часов, что подтверждается наличием сгустков крови в сердце.