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Путин: западные кураторы заставили Украину продолжать боевые действия

Европа пытается нанести «стратегическое поражение» РФ.

Источник: Аргументы и факты

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что кураторы из европейских государств убедили Киев продолжать конфликт до последнего украинца.

Он уточнил, что это сделано для того, чтобы нанести «стратегическое поражение» РФ.

Путин отметил, что, в частности, речь идёт о Британии.

«Приехали их кураторы из Европы, в частности, из Британии — бывший премьер-министр господин Джонсон, убедил украинское руководство в том, что следует продолжать вооружённую борьбу до последнего по сути украинца с целью нанести России стратегическое поражение», — сказал президент РФ.

Напомним, в ходе беседы с моряками атомного подводного крейсера «Архангельск» Путин рассказал о переговорах с Соединёнными Штатами и ситуации на Украине.

В частности, Путин заявил, что американский лидер Дональд Трамп искренне хочет завершить конфликт на Украине.