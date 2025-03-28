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Полицейские Владивостока выяснили, что стало причиной криков в сторожке на Луговой

Конфликт между мужчиной и женщиной закончился эмоциональным срывом.

Источник: PrimaMedia.ru

Сотрудники полиции Владивостока установили обстоятельства инцидента на улице Луговой, где из сторожевого домика доносились громкие женские крики, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Как выяснилось, к сторожу пришла 22-летняя знакомая. Во время общения между ними произошла ссора, в разгар которой девушка закричала — как позже пояснила, у нее случился эмоциональный срыв.

Полицейские задержали нарушительницу и доставили ее в отдел, где она извинилась за свое поведение. В отношении девушки составлен административный протокол за нарушение тишины и покоя граждан.