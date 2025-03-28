Выплаты придётся вернуть: эксперт предостерёг пенсионеров от обмана СФР

Гиринский также предостерег от незаконного получения различных пенсионных выплат и надбавок. Если пенсионер решает переехать в другую страну, он может лишиться социальной пенсии, так как ее получение связано с определенной локацией. Кроме этого, в случае переезда пенсионеры теряют надбавки, положенные за жизнь в условиях Крайнего Севера.