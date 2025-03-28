Выплаты придётся вернуть: эксперт предостерёг пенсионеров от обмана СФР

Об этом РИА Новости рассказал экономист Андрей Гиринский, сообщает ИА DEITA.RU.
По его словам, первое, на что следует обратить внимание, — это недопустимость предоставления ложных данных о своей трудовой деятельности. Сегодня госструктуры внедряют цифровые технологии, однако некоторые несоответствия в данных все еще имеют место. Этим могут пользоваться люди, намеренно искажающие факты о своем стаже, подчеркнул эксперт.
Гиринский также предостерег от незаконного получения различных пенсионных выплат и надбавок. Если пенсионер решает переехать в другую страну, он может лишиться социальной пенсии, так как ее получение связано с определенной локацией. Кроме этого, в случае переезда пенсионеры теряют надбавки, положенные за жизнь в условиях Крайнего Севера.
Эксперт призвал своевременно обновлять информацию о себе и информировать о любых значительных изменениях, влияющих на право на выплаты. Некоторые виды пенсий не могут совмещаться с работой. Это относится, в частности, к социальной доплате к пенсии, которая устанавливается в пределах прожиточного минимума.
Гиринский предупредил, что за хищение средств в сфере социальных выплат граждане могут быть привлечены к ответственности согласно статьям 159.2 Уголовного кодекса РФ, а также подвергнуты штрафам по административному законодательству. Похищенное в любом случае придётся вернуть, заключил специалист.