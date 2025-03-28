Мучался в агонии: Судмедэксперт огласил пугающую деталь последних часов жизни Марадоны

Вскрытие показало, что сердце Марадоны было огромным и весило 503 грамма — вдвое больше нормы. Обнаруженные внутри сгустки подтвердили, что у 60-летней звезды футбола была агония.
«Марадона не должен был оставаться без обследований до 12:30 утра 25 ноября. Вероятно, он мучился около 12 часов. Это не тот пациент, которого можно держать дома», — подчеркнул Касинелли.
Напомним, Диего Марадона ушёл из жизни 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Официальной причиной смерти названа острая сердечная недостаточность. Впрочем, сын аргентинского футболиста не согласен с таким вердиктом и винит врачей в неоказании помощи.