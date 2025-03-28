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Длительная агония: судмедэксперты раскрыли страшные подробности смерти Диего Марадоны

Диего Марадона не умер внезапно, агония могла длиться около 12 часов.

Источник: Комсомольская правда

Смерть звезды мирового футбола Диего Марадоны наступила не внезапно, его агония могла длиться около 12 часов. К такому выводу пришел судмедэксперт Карлос Маурисио Кассинелли.

«Речь не идет о внезапной и непредвиденной смерти», — такие показания дал Кассинелли на судебном разбирательстве по делу о непредумышленном убийстве Марадоны, в котором обвиняют восьмерых медработников.

Судмедэксперт обратил внимание на то, что во внутренних органах футболиста скопилось большое количество жидкости, из-за чего его сердце весило вдвое больше нормы. Показания Кассионелли цитирует издание La Nacion.

Напомним, расследование, которое началось еще в 2021 году, пришло к выводу, что медицинская команда, отвечавшая за здоровье Марадоны, работала непрофессионально, допуская грубые ошибки и проявляя безответственность.

Ранее сообщалось, что футболист скончался на глазах психолога, психиатра и медсестры.

По аргентинским законам, медиков, обвиняемых в непредумышленном убийстве Марадоны, могут посадить за решетку на 25 лет.