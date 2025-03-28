Длительная агония: судмедэксперты раскрыли страшные подробности смерти Диего Марадоны

Смерть звезды мирового футбола Диего Марадоны наступила не внезапно, его агония могла длиться около 12 часов. К такому выводу пришел судмедэксперт Карлос Маурисио Кассинелли.
«Речь не идет о внезапной и непредвиденной смерти», — такие показания дал Кассинелли на судебном разбирательстве по делу о непредумышленном убийстве Марадоны, в котором обвиняют восьмерых медработников.
Судмедэксперт обратил внимание на то, что во внутренних органах футболиста скопилось большое количество жидкости, из-за чего его сердце весило вдвое больше нормы. Показания Кассионелли цитирует издание La Nacion.
Напомним, расследование, которое началось еще в 2021 году, пришло к выводу, что медицинская команда, отвечавшая за здоровье Марадоны, работала непрофессионально, допуская грубые ошибки и проявляя безответственность.
Ранее сообщалось, что футболист скончался на глазах психолога, психиатра и медсестры.
По аргентинским законам, медиков, обвиняемых в непредумышленном убийстве Марадоны, могут посадить за решетку на 25 лет.