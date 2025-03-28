Два самолёта обледенели в аэропорту Хабаровска из-за ливневого снега

Также в хабаровском аэропорту обледенели два самолета, из-за этого задерживается рейсы 411 Хабаровск — Чегдомын и 403 Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Аян. Рейсы 401 и 402 за 27 и 28 марта из Хабаровска в Охотск и обратно перенесены.