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Два самолёта обледенели в аэропорту Хабаровска из-за ливневого снега

Также в Хабаровском крае закрыты несколько аэропортов.

Источник: Аэропорт Хабаровска

Пришедший в Хабаровский край циклон вновь отразился на транспортном сообщении в регионе. Так, аэропорты Охотска и Советской Гавани закрыты предварительно до 12:00 на расчистку взлетно-посадочной полосы от снега, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Вылет рейса 401 за 25 марта из Николаевска-на-Амуре в Охотск задерживается до 11:00, вылет рейса 401 за 26 марта из Николаевска-на-Амуре в Охотск задерживается до 11:10.

Также в хабаровском аэропорту обледенели два самолета, из-за этого задерживается рейсы 411 Хабаровск — Чегдомын и 403 Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Аян. Рейсы 401 и 402 за 27 и 28 марта из Хабаровска в Охотск и обратно перенесены.