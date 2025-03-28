Два самолёта обледенели в аэропорту Хабаровска из-за ливневого снега

Пришедший в Хабаровский край циклон вновь отразился на транспортном сообщении в регионе. Так, аэропорты Охотска и Советской Гавани закрыты предварительно до 12:00 на расчистку взлетно-посадочной полосы от снега, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Вылет рейса 401 за 25 марта из Николаевска-на-Амуре в Охотск задерживается до 11:00, вылет рейса 401 за 26 марта из Николаевска-на-Амуре в Охотск задерживается до 11:10.
Также в хабаровском аэропорту обледенели два самолета, из-за этого задерживается рейсы 411 Хабаровск — Чегдомын и 403 Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Аян. Рейсы 401 и 402 за 27 и 28 марта из Хабаровска в Охотск и обратно перенесены.