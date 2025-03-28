В Ангарске появилось производство гибких полимерных труб

Отметим, что в проект было вложено более 500 миллионов рублей, деньги направили в создание инженерной инфраструктуры и покупку современного оборудования. Важно, что срок службы труб, изготавливаемых на заводе, в пять раз дольше, если сравнивать с теми, что установлены сейчас. Детали можно не менять целых 25 лет.