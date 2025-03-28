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В Ангарске появилось производство гибких полимерных труб

Срок службы труб увеличился до 25 лет.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Производство гибких полимерных армированных труб появилось в Ангарске. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, данный продукт — это полностью отечественная разработка, все сырье и комплектующие изготавливаются в России. Получается, завод никак не зависит от импортных поставок.

— Это новая разработка, которая позволит значительно увеличить эксплуатационные характеристики труб, используемых в нефтегазовом секторе, что для нашего региона, конечно, актуально. Приангарье выбрали для строительства такого завода, первого в Сибири и на Дальнем Востоке. Уверен, это станет еще одним конкурентным преимуществом Иркутской области, — прокомментировал губернатор Игорь Кобзев.

Отметим, что в проект было вложено более 500 миллионов рублей, деньги направили в создание инженерной инфраструктуры и покупку современного оборудования. Важно, что срок службы труб, изготавливаемых на заводе, в пять раз дольше, если сравнивать с теми, что установлены сейчас. Детали можно не менять целых 25 лет.

На новой линии планируют выпускать до 550 километров труб в год. В том случае, если спрос увеличится, то будут расти и производственные мощности.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что Иркутский авиационный завод приступил к сборке очередного самолета МС-21.