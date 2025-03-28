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Путин: Запад обманул РФ в контексте Минских соглашений

Меркель и Олланд публично признались, что использовали Минские соглашения для подготовки ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что западные государства обманули РФ в контексте Минских договорённостей.

Он уточнил, что речь идёт о бывших лидерах западных стран, в частности, экс-канцлере ФРГ Ангеле Меркель и бывшем французском лидере Франсуа Олланде.

Путин также напомнил, что Меркель и Олланд публично признались, что использовали Минские соглашения для того, чтобы подготовить Украину к боевым действиям.

«И украинские власти, и западные кураторы, они, по сути, водили нас за нос, к сожалению. А бывшие руководители, которые тогда руководили некоторыми ведущими странами Запада, в частности, бывший президент Франции, господин Олланд, и госпожа Меркель, бывший канцлер ФРГ, прямо заявили, прямо, публично, без стеснения, сказали, что им необходимы были Минские соглашения только для того, чтобы довооружить украинский режим и подготовить к боевым действиям с нами», — заявил президент РФ.

Напомним, в ходе встречи с моряками атомного подводного крейсера «Архангельск» президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал о переговорах с Соединёнными Штатами и ситуации на Украине.

В частности, Путин заявил, что кураторы из европейских государств убедили Киев продолжать конфликт до последнего украинца.