Путин: Запад обманул РФ в контексте Минских соглашений

«И украинские власти, и западные кураторы, они, по сути, водили нас за нос, к сожалению. А бывшие руководители, которые тогда руководили некоторыми ведущими странами Запада, в частности, бывший президент Франции, господин Олланд, и госпожа Меркель, бывший канцлер ФРГ, прямо заявили, прямо, публично, без стеснения, сказали, что им необходимы были Минские соглашения только для того, чтобы довооружить украинский режим и подготовить к боевым действиям с нами», — заявил президент РФ.