Участок улицы Краснореченской в Хабаровске затопило после коммунальной аварии

— Специалисты МУП «Водоканал» ночью всё устранили. Частичное подтопление трамвайных путей также было оперативно устранено. Для предотвращения транспортного коллапса произвели посыпку дороги песко-соляной смесью. Сегодня днем будут производить очистку улицы, — сообщили в администрации Хабаровска.