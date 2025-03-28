Участок улицы Краснореченской в Хабаровске затопило после коммунальной аварии

В ночь на 28 марта в Хабаровске из-за коммунальной аварии затопило дорогу, включая трамвайные пути, на улице Краснореченской, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Из-за засора канализации водой залило участок дороги от улицы Прогрессивной до переулка Краснореченского.
— Специалисты МУП «Водоканал» ночью всё устранили. Частичное подтопление трамвайных путей также было оперативно устранено. Для предотвращения транспортного коллапса произвели посыпку дороги песко-соляной смесью. Сегодня днем будут производить очистку улицы, — сообщили в администрации Хабаровска.
Напомним, из-за коммунальной аварии жителям поселка Горин в Солнечном районе отключали подачу воды.