«Адмирал» стартовал в плей-офф с победы

«Наша задача на плей-офф? Завоевать Кубок Гагарина, как и у всех команд. Дайте нам хотя бы помечтать. У нас не второсортные ребята, они тоже хотят выиграть трофей, и они ничем не хуже игроков остальных команд», — сказал Леонид Тамбиев.