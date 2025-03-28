«Адмирал» стартовал в плей-офф с победы

Не спящие в ночь на пятницу приморские болельщики были сполна вознаграждены. Уже после первого периода сон сняло как рукой: «Адмирал» забросил две безответные шайбы усилиями Шевченко и Принса. Во втором периоде Петухов доводит счет и вовсе до 3:0. «Трактор» отыгрывает две шайбы, но гол Гутика подтверждает серьезность намерений владивостокцев — 4:2.
В периоде заключительном Шестаков доводит отрыв до трех шайб. Лидер восточной конференции КХЛ едва не спасся, забросив в середине периода, сняв вратаря в концовке и забив на последней минуте четвертую шайбу. Но «Адмирал» выстоял, добыв первую победу в этой серии плей-офф.
В ходе послематчевой пресс-конференции главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев заявил, что у команды стоит та же задача, что и у «Трактора» — выиграть Кубок Гагарина.
«Наша задача на плей-офф? Завоевать Кубок Гагарина, как и у всех команд. Дайте нам хотя бы помечтать. У нас не второсортные ребята, они тоже хотят выиграть трофей, и они ничем не хуже игроков остальных команд», — сказал Леонид Тамбиев.
Следующий матч команды проведут уже завтра, 29 марта. Игра начнется в 21:30 по владивостокскому времени и будет транслироваться как на каналах КХЛ и «Кинопоиске», так и на больших экранах нескольких приморских кинотеатров.