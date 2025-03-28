«Учителем года» в Хабаровском крае стала Ольга Зелинская

«Вы не только вкладываете свои знания и жизненный опыт в умы и души подрастающего поколения, но и стремитесь укоренить в своих воспитанниках ростки доброты, чести, достоинства. Огромное спасибо за ваш труд, спасибо за наших детей!» — сказал мэр и выразил надежду, что Зелинская достойно представит регион на всероссийском этапе конкурса.