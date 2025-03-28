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«Учителем года» в Хабаровском крае стала Ольга Зелинская

«Учителем года» в Хабаровском крае по итогам регионального конкурса стала преподаватель немецкого Ольга Зелинская из Комсомольска-на-Амуре.

Источник: Соцсети

Об этом сообщил глава города Дмитрий Заплутаев в своём Telegram-канале.

Итоги соревнования, в котором участвовали 84 педагога из муниципальных школ и краевых учреждений региона, подвели 27 марта. Абсолютным победителем была признана преподаватель немецкого языка лицея № 33 Ольга Зелинская, чья работа получила наивысшую оценку жюри. Глава Комсомольска-на-Амуре Дмитрий Заплутаев поздравил победительницу, отметив ее вклад в образование.

«Вы не только вкладываете свои знания и жизненный опыт в умы и души подрастающего поколения, но и стремитесь укоренить в своих воспитанниках ростки доброты, чести, достоинства. Огромное спасибо за ваш труд, спасибо за наших детей!» — сказал мэр и выразил надежду, что Зелинская достойно представит регион на всероссийском этапе конкурса.

Конкурс, направленный на выявление талантливых учителей и повышение престижа профессии, прошёл в рамках федерального проекта «Педагоги и наставники» национального проекта «Молодежь и дети». Участники состязания соревновались в шести номинациях, проходя очные этапы, включая полуфинал, финал и суперфинал. В ходе испытаний педагоги демонстрировали свои навыки, проводя мастер-классы, показательные уроки, классные часы и просветительские мероприятия.