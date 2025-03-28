Врач назвала продукт, который сохранит кожу молодой

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Кресс-салат позволит сохранить кожу молодой и увлажненной за счет рекордного количества бета-каротина и витамина К в своем составе, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова.
«Кресс-салат — один из самых богатых питательными веществами продуктов на планете… Сто граммов этой зелени содержат в четыре раза больше бета-каротина, чем яблоко, и 238% от ежедневно рекомендуемой дозы витамина К — два элемента, которые сохраняют кожу молодой, увлажненной и красивой», — сказала Сухорукова.
Кроме этого, по словам гастроэнтеролога, кресс-салат обладает мочегонным эффектом, выводит лишнюю воду и устраняет отеки.