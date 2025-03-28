В Омске появятся дневные авиарейсы в Москву

«Уже есть предварительное согласие одной из авиакомпаний, решается вопрос по еще одной. Нас поддержали в федеральном Минтрансе. Спасибо за быстрое и необходимое решение, которые омичи и гости Омска ждут уже много лет», — отметил Иван Евстифеев.