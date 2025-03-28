В Омске появятся дневные авиарейсы в Москву

На последнем заседании Совета Федерации сенатор от Омской области Иван Евстифеев сообщил, что в федеральном Минтрансе вопрос о возобновлении дневных рейсов в Москву практически решен.
Сейчас в столицу России омичи могут улететь либо рано утром, либо поздно вечером. Это вызывает неудобство для бизнеса и других жителей региона. Очень часто омичи пропускают необходимые стыковочные рейсы из-за особенностей графиков перевозчиков.
«Уже есть предварительное согласие одной из авиакомпаний, решается вопрос по еще одной. Нас поддержали в федеральном Минтрансе. Спасибо за быстрое и необходимое решение, которые омичи и гости Омска ждут уже много лет», — отметил Иван Евстифеев.
Он также сообщил, что уже состоялось оперативное совещание по этому вопросу со всеми заинтересованными участниками.