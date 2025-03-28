В ГД раскрыли, кто из россиян может получить бесплатную путевку в санаторий

В России продолжается практика поддержки различных категорий граждан через предоставление бесплатных путевок для оздоровления и отдыха. Ранее уже было объявлено о предоставлении бесплатных путевок в летние лагеря для детей участников специальной военной операции, сирот и детей без попечения родителей. Это подчеркивает общую тенденцию социальной поддержки уязвимых слоев населения, включая ветеранов, инвалидов и пострадавших от техногенных катастроф.