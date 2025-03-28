В ГД раскрыли, кто из россиян может получить бесплатную путевку в санаторий

Право на бесплатные путевки имеют несколько категорий граждан.
Некоторые группы населения имеют возможность получения бесплатных санаторных путевок, в частности инвалиды войны, участники ВОВ, ветераны боевых действий, инвалиды, дети-инвалиды. Об этом сообщила член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб.
«Право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг имеют следующие категории граждан: инвалиды войны, участники ВОВ, ветераны боевых действий, инвалиды, дети-инвалиды», — сообщила Бессараб, пишет «Прайм». Кроме того, путевку могут получить лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и приравненные к ним категории граждан.
В России продолжается практика поддержки различных категорий граждан через предоставление бесплатных путевок для оздоровления и отдыха. Ранее уже было объявлено о предоставлении бесплатных путевок в летние лагеря для детей участников специальной военной операции, сирот и детей без попечения родителей. Это подчеркивает общую тенденцию социальной поддержки уязвимых слоев населения, включая ветеранов, инвалидов и пострадавших от техногенных катастроф.