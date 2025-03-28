С незаконной рекламой борются с помощью автодозвона в Хабаровске

В Хабаровске продолжают бороться с рекламой, которую самовольно расклеивают на стенах домов, остановках и других местах. Теперь нарушителям автоматически звонит система «Автодозвон», требуя убрать объявления. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Специалисты управления ЖКХ и районных комитетов фиксируют номера телефонов с незаконных объявлений и передают их в специальную систему. После этого владельцы рекламы начинают получать звонки с разных номеров. Добавить их в «черный список» сложно, поэтому отключить такие вызовы практически невозможно.
Звонки идут в будние дни с 9:00 до 18:00. Если объявления не убирают в течение 10 дней, частота вызовов увеличивается. Автодозвон отключают только после подтверждения, что реклама действительно убрана. Если владелец объявлений не реагирует, их демонтируют городские службы.