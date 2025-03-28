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Эксперт назвала породы собак, которых нельзя стричь с наступлением тепла

Биолог Татаренко: Шпицев, лаек и чау-чау нельзя стричь с наступлением тепла.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Каждый собачник хочет, чтобы его питомец был здоров и счастлив. В разговоре с NEWS.ru преподаватель кафедры методики преподавания факультета естественных наук Госуниверситета просвещения Марина Татаренко рассказала, как не навредить животному.

— Есть породы, которые стричь нельзя, — это лайки, вообще все лайкоиды, а также чау-чау, шпицы. У них особая структура шерсти, ее называют двойная. Она защищает их от жары. Важно, если ее подстричь, у многих собак начинаются экземы (заболевание, при котором поражаются верхние слои кожи — Ред.), они очень долго и трудно лечатся. Этих питомцев лучше вычесывать, — прокомментировала Татаренко.

А кого нужно отправить к грумеру? Это пудели, йоркширские терьеры, болонки, а также южнорусские и кавказские овчарки. Конечно, все зависит от самочувствия собаки, поэтому перед стрижкой лучше проконсультироваться со специалистом. Они помогут выбрать наиболее безопасный вариант и посоветуют, какое количество шерсти лучше убрать.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 13,4 тысячи собак зарегистрировали в Иркутской области по новым правилам.