Эксперт назвала породы собак, которых нельзя стричь с наступлением тепла

— Есть породы, которые стричь нельзя, — это лайки, вообще все лайкоиды, а также чау-чау, шпицы. У них особая структура шерсти, ее называют двойная. Она защищает их от жары. Важно, если ее подстричь, у многих собак начинаются экземы (заболевание, при котором поражаются верхние слои кожи — Ред.), они очень долго и трудно лечатся. Этих питомцев лучше вычесывать, — прокомментировала Татаренко.