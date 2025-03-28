Дополнительный поезд между Хабаровском и Тихоокеанской запустят летом

Из Хабаровска поезд будет отправляться с 11 по 27 июня по нечетным числам, в период с 29 июня по 12 сентября ежедневно, с 14 по 20 сентября по четным числам в 17:52 по местному времени, а прибывать на станцию Тихоокеанская на следующий день в 09:55.
В обратном направлении, из Тихоокеанской, поезд будет отправляться с 12 по 28 июня по четным числам, в период с 30 июня по 13 сентября ежедневно, с 15 по 21 сентября по нечетным датам в 17:23 и прибывать в Хабаровск на следующий день в 09:30.
Как сообщили в пресс-службе ДВЖД, в состав поезда включены купейные и плацкартные вагоны, в которых предусмотрена услуга перевозки животных. В штабном вагоне расположены места для маломобильных пассажиров и их сопровождающих.
В пути следования поезд делает остановки на станциях Вяземская, Бикин, Дальнереченск, Ружино, Спасск-Дальний, Сибирцево, Уссурийск, Смоляниново, Партизанск и Находка.