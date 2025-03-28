Дополнительный поезд между Хабаровском и Тихоокеанской запустят летом

Из Хабаровска поезд будет отправляться с 11 по 27 июня по нечетным числам, в период с 29 июня по 12 сентября ежедневно, с 14 по 20 сентября по четным числам в 17:52 по местному времени, а прибывать на станцию Тихоокеанская на следующий день в 09:55.