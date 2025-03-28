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Клиентская служба ОСФР по Советскому району Красноярска меняет адрес

С 31 марта клиентов будут обслуживать по улице Партизана Железняка, 17.

Источник: Социальный фонд России по Красноярскому краю

В Советском районе Красноярска клиентская служба Отделения Социального фонда России будет работать по новому адресу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СФР.

С 31 марта клиентская служба ОСФР в Советском районе будет работать по новому адресу: ул. Партизана Железняка, 17.

График работы останется прежним. С понедельника по четверг с 8 до 17 часов, в пятницу с 8 до 16, в последнюю субботу месяца — с 8 до 14.

«По новому адресу клиентская служба продолжит оказывать весь спектр услуг Социального фонда в соответствии с установленным графиком. Красноярцы могут обращаться и в любую удобную для них клиентскую службу Отделения — услуги предоставляются по экстерриториальному принципу», — отметила управляющий ОСФР по Красноярскому краю Елена Лапко.

Записаться на прием можно на сайте СФР, в контакт-центре по номеру 8−800−100−00−01 или лично в клиентских службах Отделения.

Ранее сообщалось, кому повысили социальные пенсии с 1 апреля 2025 года.