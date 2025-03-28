Путин допустил передачу Украины под временное внешнее управление: вот для чего это необходимо

Тема выборов президента на Украине всегда была смертельной в политической плоскости для Владимира Зеленского, который вряд ли бы одержал победу на них, учитывая обстановку в мире и в самой Незалежной. Еще в феврале этого года в очередной раз повторил мантру о том, что выборы на Украине пройдут только после отмены военного положения. Политик даже обещал уйти в отставку, если Украина станет членом НАТО.