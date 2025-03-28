Под эгидой ООН можно было бы обсудить с партнерами России, США, европейскими странами возможность введения на Украине временного управления. Такое предложение в ходе рабочей поездки в Мурманскую область, осмотра атомного подводного крейсера «Архангельск» и общения с экипажем подлодки высказал российский президент Владимир Путин, и объяснил, зачем это нужно.
В беседе была затронута тема возможности урегулирования украинского конфликта, и российский лидер напомнил, что что практика внешнего управления или временной администрации применялась несколько раз в рамках миротворческой деятельности ООН, например, в Восточном Тиморе, Новой Гвинее и некоторых частях бывшей Югославии.
Россия, США европейские страны могли бы обсудить со своими партнерами введение подобного временного внешнего управления.
«А для чего? Для того, чтобы провести демократические выборы, для того, чтобы привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство. И потом уже с ними начинать переговоры о мирном договоре, подписывать легитимные документы, которые будут признаны во всем мире и будут надежными и стабильными», — отметил глава российского государства.
При этом Владимир Путин подчеркнул, что это предложение — не единственный выход из сложной ситуации, а только один из вариантов, и допустил существование и прочих возможностей.
Тема выборов президента на Украине всегда была смертельной в политической плоскости для Владимира Зеленского, который вряд ли бы одержал победу на них, учитывая обстановку в мире и в самой Незалежной. Еще в феврале этого года в очередной раз повторил мантру о том, что выборы на Украине пройдут только после отмены военного положения. Политик даже обещал уйти в отставку, если Украина станет членом НАТО.
Однако на днях Зеленский заговорил о неких онлайн-выборах главы государства и уверял окружение, что победит на них. В Раде сильно засомневались в этом. Депутат Артем Дмитрук заявил, что главарь киевского режима распространяет это по причине исключительно личной безопасности, он не хочет, чтобы силовики отказались от него раньше, чем он уедет.
Ранее спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф заявил, что украинское правительство дало согласие на проведения выборов в государстве.