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В Челябинской области бушует весна: воздух прогреется до +14

Погоду на Южном Урале продолжает определять обширная область высокого давления, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +8° 4 м/с 66% 765 мм рт. ст. +8°
Источник: РИА "Новости"

Днем в пятницу, 28 марта, без осадков, солнечные лучи, не встречая особых облачных преград, смогут вновь отправить температуру к апрельским отметкам — прогнозируется плюс 9−14. Ветер юго-восточный, восточный 2−7 м/с.

Непосредственно в Челябинске сегодня плюс 10−13. В 6.30 утра в центре города минус 1, влажность 72%, штиль, атмосферное давление 751 мм ртутного столба при норме 742 мм.

В субботу малооблачно, без осадков, ветер южной четверти 2−7 м/с, 29 марта ночью от нуля до минус 5, днем плюс 8−13.

В воскресенье ночью малооблачно, без осадков, от плюс 1 до минус 4 градусов; днем 30 марта при переменной облачности местами вероятны небольшие осадки, плюс 9−14. Ветер южной четверти 2−7 м/с.