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Фуры застряли на русско-китайской границе в Приморье

Пассажирские автобусы и грузовики застряли из-за выпавшего снега.

Источник: Комсомольская правда

Пассажиры автобуса жалуются на долгое время простоя в районе одного из погранпереходов между Приморьем и Китаем. По словам очевидцев, проехать никто не может из-за большого количества снега, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Отметим, что синоптики действительно прогнозировали выпадение осадков последние три дня. В частности, снегопады можно было заметить на севере края. Теперь груженные фуры и перегрузчики не могут доставить авто, продовольствие и другие товары людям.

Эксклюзивные кадры с места происшествия есть в нашем телеграм-канале.

Также от этого затора пострадали туристы, которым пришлось тратить время в пробке.

Ранее «КП» писала о спасении собаки на Камчатке. Последствия аномального снегопада дают о себе знать.