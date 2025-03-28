Фуры застряли на русско-китайской границе в Приморье

Пассажиры автобуса жалуются на долгое время простоя в районе одного из погранпереходов между Приморьем и Китаем. По словам очевидцев, проехать никто не может из-за большого количества снега, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Отметим, что синоптики действительно прогнозировали выпадение осадков последние три дня. В частности, снегопады можно было заметить на севере края. Теперь груженные фуры и перегрузчики не могут доставить авто, продовольствие и другие товары людям.
Эксклюзивные кадры с места происшествия есть в нашем телеграм-канале.
Также от этого затора пострадали туристы, которым пришлось тратить время в пробке.
Ранее «КП» писала о спасении собаки на Камчатке. Последствия аномального снегопада дают о себе знать.