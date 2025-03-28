Платная парковка около БКЗ сегодня закрыта

«Это связано с проведением мероприятий в филармонии. Для обеспечения безопасности оставлять автомобили на платной парковке по пр. Мира, 2б, временно будет невозможно», — рассказали в мэрии.
Возобновит работу парковка после 18:00 часов.
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сегодня, 28 марта, не будет работать платная парковка возле здания Красноярской филармонии со стороны Вантового моста.
«Это связано с проведением мероприятий в филармонии. Для обеспечения безопасности оставлять автомобили на платной парковке по пр. Мира, 2б, временно будет невозможно», — рассказали в мэрии.
Возобновит работу парковка после 18:00 часов.