Сапёр Меньшинин: солдаты ВСУ минируют электронные сигареты

Украинские военные минируют электронные сигареты, заявил ефрейтор Роман Меньшинин.
Он уточнил, что Вооружённые силы Украины оставляют такие предметы на земле, а также в зданиях в зоне проведения специальной военной операции.
«Противник минирует электронные сигареты. Рассчитано на то, что человек возьмёт ее в руки. Противник оставляет такие заминированные электронные устройства на земле или где-то в здании, как будто кто-то обронил», — сказал старший сапёр отряда разминирования Международного противоминного центра в беседе с ТАСС.
Он также добавил, что иногда украинские солдаты минируют аптечки.
«Из Сирии вынес умение концентрироваться на мелочах. Бывает, что вроде все стандартно, но чувствуешь, что что-то не так», — рассказал герой СВО.
Ранее сообщалось, что подразделения Вооружённых сил Украины, отступая из населённых пунктов, минируют подвалы с мирным населением и подходы к укрытиям, где прячутся люди.