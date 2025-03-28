Сапёр Меньшинин: солдаты ВСУ минируют электронные сигареты

«Противник минирует электронные сигареты. Рассчитано на то, что человек возьмёт ее в руки. Противник оставляет такие заминированные электронные устройства на земле или где-то в здании, как будто кто-то обронил», — сказал старший сапёр отряда разминирования Международного противоминного центра в беседе с ТАСС.