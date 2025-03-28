В Красноярске снесли незаконные бани в Удачном

В Красноярске снесли незаконные строения в микрорайоне Удачный. Об этом сообщили в прокуратуре.
В 2016 году частная компания арендовала участок площадью 5,6 тысяч кв. метров, после чего построила там две бани площадью 52,8 кв. метров. Затем собственник бань обратился в администрацию с просьбой выкупить землю на льготных основаниях. Ему это удалось сделать, приобретя участок всего за 2,1 млн рублей вместо 60 млн рублей. Однако на сделку обратила внимание прокуратура. Несоразмерность площади участка и строений вызвала подозрения.
Прокуратура обратилась в суд с просьбой признать сделку недействительной. Собственник бань установил заборы, которые позже демонтировал, а также сами строения.
Полное устранение нарушений — на контроле прокуратуры.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске управляющую компанию подозревают в хищении 42 млн рублей.