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В Красноярске снесли незаконные бани в Удачном

После вмешательства прокуратуры строения и забор были демонтированы.

Источник: Прокуратура Красноярского края

В Красноярске снесли незаконные строения в микрорайоне Удачный. Об этом сообщили в прокуратуре.

В 2016 году частная компания арендовала участок площадью 5,6 тысяч кв. метров, после чего построила там две бани площадью 52,8 кв. метров. Затем собственник бань обратился в администрацию с просьбой выкупить землю на льготных основаниях. Ему это удалось сделать, приобретя участок всего за 2,1 млн рублей вместо 60 млн рублей. Однако на сделку обратила внимание прокуратура. Несоразмерность площади участка и строений вызвала подозрения.

Прокуратура обратилась в суд с просьбой признать сделку недействительной. Собственник бань установил заборы, которые позже демонтировал, а также сами строения.

Полное устранение нарушений — на контроле прокуратуры.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярске управляющую компанию подозревают в хищении 42 млн рублей.