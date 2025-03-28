Историк раскрыл детали юности начальника внешней разведки СССР Фитина

По словам Вычугжанина, у него как у писателя и вместе с тем исследователя была двоякая задача: с одной стороны, по возможности максимально представить архивные документы, дающие представление о том, что формировало Павла Фитина как личность. С другой стороны — написать все не сухо, сугубо документально, а оживить факты, события, чтобы читатель почувствовал то время, тот исторический контекст, в котором жил и развивался Фитин. «И сейчас я испытываю удовлетворение от сделанного», — признался автор.