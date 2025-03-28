Беспилотники ВСУ летят к НПЗ в Энгельсе, над городом гремят взрывы

Очевидцы сообщили, что слышали не менее четырёх взрывов около 04:05 мск. На небе вспыхивали яркие вспышки, а также была слышна автоматная стрельба. Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
Звуки отражения атаки. Видео © Telegram / SHOT.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин предупреждал о возможной атаке незадолго до взрывов. Все экстренные службы региона приведены в полную готовность.
Ранее серия взрывов прозвучала и над Россошью в Воронежской области. Местные жители сообщили, что слышали от трёх до пяти хлопков.