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Беспилотники ВСУ летят к НПЗ в Энгельсе, над городом гремят взрывы

В небе над Энгельсом Саратовской области прогремели несколько взрывов. По предварительным данным, ВСУ могли попытаться атаковать местный нефтеперерабатывающий завод, выяснил SHOT. Силы ПВО отражают воздушную атаку.

Источник: Life.ru

Очевидцы сообщили, что слышали не менее четырёх взрывов около 04:05 мск. На небе вспыхивали яркие вспышки, а также была слышна автоматная стрельба. Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Звуки отражения атаки. Видео © Telegram / SHOT.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин предупреждал о возможной атаке незадолго до взрывов. Все экстренные службы региона приведены в полную готовность.

Ранее серия взрывов прозвучала и над Россошью в Воронежской области. Местные жители сообщили, что слышали от трёх до пяти хлопков.