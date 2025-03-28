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Гериатр Ильницкий перечислил первые симптомы болезни Альцгеймера

Врач Ильницкий назвал перепады настроения одним из первых признаков Альцгеймера.

Источник: Комсомольская правда

Болезнь Альцгеймера начинает развиваться задолго до появления явных симптомов. Важно замечать даже самые мелкие изменения в поведении человека. Об этом KP.RU рассказал профессор, врач-терапевт, гериатр Андрей Ильницкий.

— Хотя болезнь Альцгеймера встречается и в чистом виде, чаще всего мы наблюдаем смешанную деменцию, например, болезнь Альцгеймера и сосудистую деменцию на фоне высокого артериального давления, — отметил врач.

Ранние симптомы болезни Альцгеймера зачастую могут быть приняты за признаки старения и не вызовут сразу беспокойства. Одним из самых распространенных является потеря памяти, особенно кратковременной. Человек забывает недавние события или забывает, куда положил вещи.

Немаловажным симптомом является перепад настроений. Люди с болезнью Альцгеймера становятся тревожными, плаксивыми или агрессивными без видимой причины. Особенно часто депрессия проявляется у женщин. Пациенты могут потерять интерес к жизни и перестать заниматься тем, что раньше приносило удовольствие.

По словам врача, дефекты речи также сопровождают болезнь. На начальных этапах болезни пациент может замечать, что стало труднее подобрать правильные слова. Также с течением болезни человеку становится трудно найти путь домой или даже передвигаться по собственной квартире.