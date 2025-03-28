Гериатр Ильницкий перечислил первые симптомы болезни Альцгеймера

Немаловажным симптомом является перепад настроений. Люди с болезнью Альцгеймера становятся тревожными, плаксивыми или агрессивными без видимой причины. Особенно часто депрессия проявляется у женщин. Пациенты могут потерять интерес к жизни и перестать заниматься тем, что раньше приносило удовольствие.