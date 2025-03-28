Неопознанный дымящийся объект упал в городе Борне-Сулиново в Польше

На западе Польши на частную территорию упал неопознанный дымящийся объект. Об этом сообщили в местной полиции.
«Неопознанный объект упал в Борно Сулиново Западно-Поморского воеводства. Полицейские оцепили место происшествия, нет никакой угрозы для местных жителей», — сказала на брифинге спикер полиции Анна Матис.
По словам Матис, объект не содержит ни пиротехники, ни каких-либо опасных веществ. Однако на момент предоставления информации прессе еще не было установлено, что представляет собой объект и как он оказался в частных владениях.
При этом представитель полиции привела свидетельство очевидца, который заявил, что объект упал с неба и еще некоторое время после этого дымился.
Ранее сообщалось, что неопознанный объект над Киевом попал на видео перед взрывом.
Также сообщалось, что неопознанный объект обнаружили в небе над Самарой 19 марта. Он появился на радиолокаторах и какое-то время летел со скоростью 200−220 километров.
Тем временем появились фото «летающих тарелок», якобы добытые из военных источников. НЛО в форме медуз, шаров и прямоугольного параллелепипеда.