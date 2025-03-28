Рост цен замедлился в Иркутской области из-за увеличения авиарейсов заграницу

— По традиции февраль — это популярное время у жителей региона для заграничных отпусков. Чаще всего сибиряки выбирают для отдыха Таиланд и Вьетнам. Рейсов в эти страны стало больше, из-за этого цены на поездки в годовом выражении продолжили снижаться. Стоимость туров снизило и укрепление рубля. Из-за появления возможностей улететь на отдых за границу, поездки по России стали менее привлекательны. Это стало причиной того, что услуги пассажирского транспорта подешевели, если сравнивать с 2024 годом, — прокомментировал управляющий Отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук.