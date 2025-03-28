Рост цен замедлился в Иркутской области из-за увеличения авиарейсов заграницу

В Приангарье замедлился годовой рост цен на услуги до 9,1%, примечательно, что в январе 2025 он держался на отметке 12,9%. Как сообщили КП-Иркутск в Отделении Банка России по Иркутской области, основная причина в том, что в феврале из иркутского аэропорта стало летать больше самолетов в страны Юго-Восточной Азии, а это, соответственно, изменило ситуацию в сфере туристических услуг.
— По традиции февраль — это популярное время у жителей региона для заграничных отпусков. Чаще всего сибиряки выбирают для отдыха Таиланд и Вьетнам. Рейсов в эти страны стало больше, из-за этого цены на поездки в годовом выражении продолжили снижаться. Стоимость туров снизило и укрепление рубля. Из-за появления возможностей улететь на отдых за границу, поездки по России стали менее привлекательны. Это стало причиной того, что услуги пассажирского транспорта подешевели, если сравнивать с 2024 годом, — прокомментировал управляющий Отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук.
Отметим, что снизилась и годовая инфляция — за месяц с 9,4% до 8,8%. Получается, что спрос все еще опережает возможность компаний создавать товары и оказывать услуги. Эксперты полагают, что вероятно снижение инфляции до 4% в 2026 году, однако для этого необходим длительный период высоких ставок в экономике.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что женщинам запрещено работать выморозчиками кораблей в Иркутской области.