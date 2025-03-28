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В Перми временно ограничат движение транспорта на улице Свердловской

Ограничение будет действовать с 28 марта по 5 апреля.

Источник: Комсомольская правда

В Перми с пятницы, 28 марта, закроют движение для всех видов транспорта по улице Свердловской на участке от Окулова до Монастырской. Также ограничат движение по улице Окулова на перекрестке с улицей Свердловской. Об этом сообщает краевой Минтранс.

Прекращение движения на данных участках связано с проведением монтажных работ по устройству инженерных коммуникаций. Ограничение продлится до 00:00 часов 5 апреля.

Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации. Также автомобилистам рекомендуют заранее планировать маршрут поездок и выбирать пути объезда.