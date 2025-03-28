Депутат Дмитрук поддержал план Путина ввести на Украине внешнее управлению

Украинский парламентарий Артём Дмитрук прокомментировал заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о возможности организовать на Украине внешнее управление.
«Как по мне, логичный и понятный план, а главное — соответствующий действительности», — написал он в Telegram.
Ранее сообщалось, что Путин предложил ввести на Украине временное управление под эгидой Организации Объединённых Наций. Президент РФ напомнил, что на Украине отсутствует законная власть.
Путин подчеркнул, что благодаря внешнему временному управлению будет открыт путь к подписанию законных документов и проведению выборов на Украине.