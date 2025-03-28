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В Красноярске обновят концепцию пяти важных улиц города

Для подготовки проектной документация ищут подрядчика.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В Красноярске ищут проектировщиков для формирования нового облика пяти главных улиц. Об этом сообщили в мэрии.

До конца 2025 года требуется разработать документацию по преображению улиц 9 Мая, Тотмина, Высотная, Годенко и проспекта Красноярский рабочий.

«Работы запланированы в рамках подготовки к 400-летию Красноярска. Приведение основных объектов улично-дорожной сети к стандартам современного города ведётся по поручению главы Красноярска. Каждая из магистралей приобретёт целостный, узнаваемый облик», — сообщили в мэрии.

Улицы во всех районах города должны стать прогулочными пространствами. Прогулочные зоны должны быть удобны для маломобильных горожан.

Ранее сообщалось о том, что четыре улицы в центре Красноярска благоустроят в едином стиле.