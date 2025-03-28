В Красноярске обновят концепцию пяти важных улиц города

В Красноярске ищут проектировщиков для формирования нового облика пяти главных улиц. Об этом сообщили в мэрии.
До конца 2025 года требуется разработать документацию по преображению улиц 9 Мая, Тотмина, Высотная, Годенко и проспекта Красноярский рабочий.
«Работы запланированы в рамках подготовки к 400-летию Красноярска. Приведение основных объектов улично-дорожной сети к стандартам современного города ведётся по поручению главы Красноярска. Каждая из магистралей приобретёт целостный, узнаваемый облик», — сообщили в мэрии.
Улицы во всех районах города должны стать прогулочными пространствами. Прогулочные зоны должны быть удобны для маломобильных горожан.
Ранее сообщалось о том, что четыре улицы в центре Красноярска благоустроят в едином стиле.