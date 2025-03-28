В Красноярске обновят концепцию пяти важных улиц города

«Работы запланированы в рамках подготовки к 400-летию Красноярска. Приведение основных объектов улично-дорожной сети к стандартам современного города ведётся по поручению главы Красноярска. Каждая из магистралей приобретёт целостный, узнаваемый облик», — сообщили в мэрии.