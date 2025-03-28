Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У пострадавших в Египте россиян диагностировали травмы головы и ушибы

В больницах Хургады после крушения прогулочного батискафа находятся 14 россиян.

Источник: Комсомольская правда

После крушения прогулочного батискафа в египетской Хургаде в больницы этого города поступил 21 пострадавший. Среди госпитализированных — 14 россиян, трое египтян и трое граждан Индии. Также в больницу доставили одного человека, чья личность еще не установлена.

Стало известно о состоянии пострадавших россиян.

«Туристы, согласно документу, поступили с травмами головы, конечностей, ушибами, трудностями с дыханием», — пишет РИА Новости со ссылкой на источник в службе скорой помощи.

Тем временем опубликован список россиян с затонувшего батискафа Sindbad в Египте.

Напомним, трагедия произошла утром 27 марта. Группа туристов из России собиралась погрузиться в Красное море на прогулочной подводной лодке. Лодка затонула, погибли шесть человек, включая двоих детей.

Выжившие пассажиры рассказали, что батискаф «Синдбад» ушел под воду у понтона в момент, когда внутрь грузились пассажиры. Подлодка попросту начала погружение с открытыми люками и затонула.

При этом египетские СМИ писали, что главной причиной затопления батискафа называют столкновение с коралловыми рифами во время туристической экскурсии.