У пострадавших в Египте россиян диагностировали травмы головы и ушибы

После крушения прогулочного батискафа в египетской Хургаде в больницы этого города поступил 21 пострадавший. Среди госпитализированных — 14 россиян, трое египтян и трое граждан Индии. Также в больницу доставили одного человека, чья личность еще не установлена.
Стало известно о состоянии пострадавших россиян.
«Туристы, согласно документу, поступили с травмами головы, конечностей, ушибами, трудностями с дыханием», — пишет РИА Новости со ссылкой на источник в службе скорой помощи.
Тем временем опубликован список россиян с затонувшего батискафа Sindbad в Египте.
Напомним, трагедия произошла утром 27 марта. Группа туристов из России собиралась погрузиться в Красное море на прогулочной подводной лодке. Лодка затонула, погибли шесть человек, включая двоих детей.
Выжившие пассажиры рассказали, что батискаф «Синдбад» ушел под воду у понтона в момент, когда внутрь грузились пассажиры. Подлодка попросту начала погружение с открытыми люками и затонула.
При этом египетские СМИ писали, что главной причиной затопления батискафа называют столкновение с коралловыми рифами во время туристической экскурсии.