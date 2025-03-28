Гериатр назвал способ затормозить развитие болезни Альцгеймера

— Чем больше информации будет поступать в головной мозг, тем более продолжительным будет период самостоятельного функционирования человека. Так, ему нужно не просто смотреть телевизор, а смотреть вместе с кем-то, кто будет с ним обсуждать увиденное, объяснять, кто и что говорит. Больной должен разговаривать, напрягать свой мозг, — объяснил врач.