Гериатр назвал способ затормозить развитие болезни Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера неизлечима, но с ней можно прожить долгие годы, если своевременно начать лечение. Важной частью ухода является поддержание социальной активности и умственной стимуляции. Об этом KP.RU рассказал профессор, врач-терапевт, гериатр Андрей Ильницкий.
— Чем больше информации будет поступать в головной мозг, тем более продолжительным будет период самостоятельного функционирования человека. Так, ему нужно не просто смотреть телевизор, а смотреть вместе с кем-то, кто будет с ним обсуждать увиденное, объяснять, кто и что говорит. Больной должен разговаривать, напрягать свой мозг, — объяснил врач.
Однако болезнь Альцгеймера имеет разные стадии, и на ранних этапах человек может оставаться трудоспособным и вести обычную жизнь. Важно вовремя диагностировать заболевание, так как чем раньше начать реабилитацию, тем больше шансов сохранить самостоятельность и участие в жизни общества.
Врач советует не отказываться от привычных дел, таких как работа или вождение автомобиля, на ранних стадиях заболевания. Для таких пациентов нужно специальное медицинское освидетельствование для вождения, но это помогает поддерживать их социальную активность.