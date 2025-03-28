Синоптики рассказали, какую погоду ждать белорусам 28 марта

Минск. Переменная облачность. Без осадков. Утром слабый туман. Температура воздуха +12..+14°C. Ветер неустойчивый, 2−7 м/с.
Брест. Переменная облачность. Без осадков. Утром слабый туман. Температура воздуха +14..+16°C. Ветер неустойчивый, 2−7 м/с.
Витебск. Переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха +11..+13°C. Ветер неустойчивый, 2−7 м/с.
Гомель. Переменная облачность. Без осадков. Утром слабый туман. Температура воздуха +12..+14°C. Ветер неустойчивый, 2−7 м/с.
Гродно. Переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха +14..+16°C. Ветер неустойчивый, 2−7 м/с.
Могилев. Переменная облачность. Без осадков. Утром слабый туман. Температура воздуха +12..+14°C. Ветер неустойчивый, 2−7 м/с.