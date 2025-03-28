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Синоптики рассказали, какую погоду ждать белорусам 28 марта

В пятницу, 28 марта, в Беларуси будет преимущественно без осадков. Утром местами возможен туман и слабый гололед. Ветер неустойчивый слабый, сообщает Белгидромет.

Сейчас в Ричмонде: +8° 4 м/с 66% 765 мм рт. ст. +8°
Источник: Смартпресс

Минск. Переменная облачность. Без осадков. Утром слабый туман. Температура воздуха +12..+14°C. Ветер неустойчивый, 2−7 м/с.

Брест. Переменная облачность. Без осадков. Утром слабый туман. Температура воздуха +14..+16°C. Ветер неустойчивый, 2−7 м/с.

Витебск. Переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха +11..+13°C. Ветер неустойчивый, 2−7 м/с.

Гомель. Переменная облачность. Без осадков. Утром слабый туман. Температура воздуха +12..+14°C. Ветер неустойчивый, 2−7 м/с.

Гродно. Переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха +14..+16°C. Ветер неустойчивый, 2−7 м/с.

Могилев. Переменная облачность. Без осадков. Утром слабый туман. Температура воздуха +12..+14°C. Ветер неустойчивый, 2−7 м/с.