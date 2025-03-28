Более 100 тысяч человек в НСО получили прибавку к пенсии

Как пояснили в пресс-службе Отделения СФР по НСО, тем, кто продолжает ухаживать за людьми вышеназванных категорий, периоды ухода, как прежде, будут включаться в страховой стаж. Также за это устанавливается 1,8 индивидуального пенсионного коэффициента за полный год ухода. Если период ухода начался с этого года, то для его учёта нужно подать заявление в клиентскую службу регионального Отделения СФР по окончанию периода ухода или в конце года.