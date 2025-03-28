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Более 100 тысяч человек в НСО получили прибавку к пенсии

Речь идёт о надбавке за уход.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

Более ста тысяч пенсионеров в Новосибирской области в этом году получили прибавку. Её получили инвалиды I группы и граждане, достигшие восьмидесятилетнего возраста.

«Данная надбавка установлена вместо компенсационной выплаты по уходу, которая ранее выплачивалась неработающим трудоспособным гражданам», — пояснил управляющий Отделением СФР по Новосибирской области Александр Терепа.

Теперь такая доплата устанавливается не тем, кто осуществляет уход за пенсионерами старше 80 лет или инвалидами, а непосредственно самому получателю пенсии. При этом не важно, была ли ранее установлена выплата по уходу за ними или нет. Поэтому получателей такой надбавки стало значительно больше.

Доплата стала частью пенсии и индексируется вместе с ней. Размер надбавки — 1 200 рублей. Получателям страховых пенсий выплаты были проиндексированы в январе и феврале. Размер надбавки теперь составляет 1 314 рублей. Социальные пенсии и пенсии по гособеспечению будут проиндексированы с 1 апреля.

Как пояснили в пресс-службе Отделения СФР по НСО, тем, кто продолжает ухаживать за людьми вышеназванных категорий, периоды ухода, как прежде, будут включаться в страховой стаж. Также за это устанавливается 1,8 индивидуального пенсионного коэффициента за полный год ухода. Если период ухода начался с этого года, то для его учёта нужно подать заявление в клиентскую службу регионального Отделения СФР по окончанию периода ухода или в конце года.

Ранее BFM-Новосибирск сообщал о том, что в России призвали ввести Единую социальную карту для пенсионеров.