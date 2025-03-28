«Тампа» вынесла «Юту», благодаря россиянам Кучерову и Васильеву

В матче отличились Джейк Гюнцель (дубль), Виктор Хедман, Гейдж Гонсалвес, Кучеров, Оливер Бьеркстранд (дубль) и Брейден Пойнт. Василевский отразил все 25 бросков противника и оформил шестой шатаут в текущем сезоне. Это позволило ему достичь значимой отметки в своей карьере, став пятым российским вратарем, кому удалось провести 40 сухих матчей в НХЛ.