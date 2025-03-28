«Тампа» вынесла «Юту», благодаря россиянам Кучерову и Васильеву

Два хоккеиста «Тампы» сделали дубль.
Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтинг» (Тампа, Флорида) разгромил «Юту» (Солт-Лейк Сити) в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Счет встречи составил 8:0 (2:0; 4:0; 2:0). Россияне в составе «Тампы» отметились тремя ассистами и голом за авторством форварда Никиты Кучерова и сухим матчем, проведенным вратарем Андреем Василевским.
В матче отличились Джейк Гюнцель (дубль), Виктор Хедман, Гейдж Гонсалвес, Кучеров, Оливер Бьеркстранд (дубль) и Брейден Пойнт. Василевский отразил все 25 бросков противника и оформил шестой шатаут в текущем сезоне. Это позволило ему достичь значимой отметки в своей карьере, став пятым российским вратарем, кому удалось провести 40 сухих матчей в НХЛ.
В последнее время российские хоккеисты активно демонстрируют выдающиеся результаты в НХЛ. Например, Александр Овечкин продолжает приближаться к рекорду Уэйна Гретцки, забросив 884-ю шайбу в своей карьере, а Илья Сорокин привлек внимание необычным голом в ворота соперника.